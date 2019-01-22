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Почти 300 пар планируют пожениться в столице в День святого Валентина 

Агентство «Москва» + ещё 8 4 часа назад
Фото: сайт мэра Москвы
Почти 300 пар в столице приурочили свадебные церемонии на День святого Валентина. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве поженятся почти 300 пар», — говорится в сообщении.
Как пояснила глава управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, в этом день в городе появится 288 новых семей. По сложившейся в столичных органах ЗАГС традиции в этот день во время регистрации брака женихам и невестам пожелают сохранить любовь, верность и романтические чувства к своей второй половинке на долгие годы.
Е. Ефремова уточнила, что в прошлом году от желающих обменяться обручальными кольцами в День святого Валентина столичные загсы приняли 325 заявлений.
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Новости Москвы , Общество , Елена Ефремова , Москва
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