Почти 300 пар планируют пожениться в столице в День святого Валентина

Почти 300 пар в столице приурочили свадебные церемонии на День святого Валентина. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве поженятся почти 300 пар», — говорится в сообщении.

Как пояснила глава управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова , в этом день в городе появится 288 новых семей. По сложившейся в столичных органах ЗАГС традиции в этот день во время регистрации брака женихам и невестам пожелают сохранить любовь, верность и романтические чувства к своей второй половинке на долгие годы.

Е. Ефремова уточнила, что в прошлом году от желающих обменяться обручальными кольцами в День святого Валентина столичные загсы приняли 325 заявлений.