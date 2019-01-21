Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Западное Дегунино, Дмитровский Левобережный и Ховрино), северо-западе (в районе Южное Тушино и Строгино), западе (в районах Крылатское, Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное), юго-востоке (в районах Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино), востоке (в районах Ивановское, Восточное и Северное Измайлово). По внутренней стороне заторы наблюдаются на севере (в районах Дмитровский, Западное Дегунино, Ховрино и Левобережный), на северо-западе (в районах Северное Тушино, Строгино,), на западе (в районах Крылатское, Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское), на юго-западе (в районе Ясенево), юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное, Братеево), на юго-востоке (в районах Капотня, Выхино-Жулебино), востоке (в районах Вешняки и Ивановское), северо-востоке (в районах Лосиноостровский, Северное Медведково, Бибирево, Лианозово).

По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Пятницком, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Осташковском шоссе.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Беговой, Пресненский, Дорогомилово, Хамовники, Якиманка, Донской, Даниловский, Южнопортовый, Нижегородский, Лефортово, Басманный, Красносельский, Мещанский, Марьина роща.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Малом Каменном, Большом Москворецком и Большом Устьинском мостах, на Пречистенской, Кремлевской, Садовнической, Кадашевской, Софийской, Москворецкой и Котельнической набережных, на ул. Воздвиженка, Моховая, Большая Никитская, Тверская, Охотный Ряд, Большая Лубянка, Мясницкая, Ильинка, в Театральном, Лубянском, Соймоновском проездах, на Гоголевском, Никитском, Тверском, Страстном, Чистопрудном бульварах, в Романовом, Никитском, Вознесенском, Георгиевском, Дмитровском пер.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов.