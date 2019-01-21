Облака помешали москвичам увидеть лунное затмение

Из-за погоды жители столицы не смогли наблюдать полное затмение Луны, длившееся с 6.34 до 9.51 21 января.

По словам астронома Московского планетария Людмилы Кошман, полная фаза затмения пришлась на время с 7.41 до 8.44. Это было хорошо видно в северных регионах страны, так как утро там выдалось ясное, и ничего не мешало наблюдению.

«В Москве было тяжело что-то рассмотреть, потому что набежали облака, и Луна скрылась за ними. Но в самом начале полного затмения, то есть во время фазы частного затмения, я, например, смогла наблюдать», — поделилась эксперт.

Ранее News.ru писал о том, что редкое астрономическое явление — суперлуние, полнолуние и «кровавую» Луну — могли наблюдать жители северного полушария.