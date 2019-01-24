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В Москве в этом году протестируют цифровые избирательные участки 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Фото: Р-Спорт
Порядка 30 цифровых избирательных участков появится в Москве в этом году в рамках эксперимента по голосованию на региональных выборах, воспользоваться этим можно будет, написав специальное заявление через МФЦ или портал Госуслуг, рассказала РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
В четверг на встрече с президентом РФ Памфилова сообщила, что в 2019 году в Москве будут открыты цифровые избирательные участки, на которых можно будет проголосовать "за своего губернатора, заксобрание, во всех тех регионах, областях и краях, где будут выборы".
"Предположительно, будет около 30 таких участков. Сейчас еще обсуждается это… В 2020 году эту процедуру расширим", — сказала Памфилова.
По ее словам, решение о создании таких участков было принято, чтобы люди, оказавшиеся в день выборов в других регионах, могли проголосовать на выборах.
"Мы задействуем механизм "мобильного избирателя", те же порталы Госуслуг и МФЦ. Человек сможет проголосовать в Москве на специально оборудованных участках, написав специальное заявление в удобной для него форме. Потом эти данные будут переданы в регион", — добавила глава ЦИК.
Она отметила, что столица была выбрана площадкой для такого эксперимента, " поскольку Москва наиболее готова".
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Новости Москвы , Элла Памфилова , Центризбирком России , РИА Новости , Москва
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