Москвичи выбрали имена для привезенных из Мьянмы слонят

Театр «Уголок дедушки Дурова» определил имена для трех привезенных в Москву из Мьянмы слонят-девочек. Авторы имен получат три пригласительных на любой спектакль и майки с логотипом. Животные получили имена: Луна, Одри и Мона.

— Луна (ударение на первый слог), Одри и Мона — так теперь зовут наших слонят, — сказали в пресс-службе.

Там же рассказали, что получили более десятка различных вариантов от горожан, поэтому выбрать идеальные имена было очень сложно, передает агентство Москва.

Театр «Уголок дедушки Дурова» ранее объявлял конкурс по выбору имен для животных. Они должны были быть женским, короткими и звучными. Максимальное количество букв: от четырех до пяти. Все имена должны были быть нерусскими, чтобы совпадение с кем-то из дрессировщиков не вводило животных в заблуждение.