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Десять новых храмов заработают в Москве 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
В Москве введут в эксплуатацию 10 новых храмов в 2019 году. Также ведутся реставрационные работы Храма Рождества Богородицы в Бутырской слободе и храма Живоначальной Троицы.
«По программе планируется в наступившем году ввести 10 храмов в эксплуатацию, начать строительство на 10 новых площадках и еще 15 храмов должны быть полностью готовы к освящению», — передаёт сообщение пресс-службы куратора программы строительства храмов, советника мэра города Владимира Ресина АГН «Москва».
Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич символически завершили работу над мозаичным образом Иисуса Христа, который будет размещён в алтарной части храма Святого Саввы в Белграде. Главы государств вложили фрагменты цветов национальных флагов в мозаичный нимб Спасителя.
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Новости Москвы , Иисус Христос , Владимир Путин , АГН "Москва" , Москва
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