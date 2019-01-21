В Москве введут в эксплуатацию 10 новых храмов в 2019 году. Также ведутся реставрационные работы Храма Рождества Богородицы в Бутырской слободе и храма Живоначальной Троицы.
«По программе планируется в наступившем году ввести 10 храмов в эксплуатацию, начать строительство на 10 новых площадках и еще 15 храмов должны быть полностью готовы к освящению», — передаёт сообщение пресс-службы куратора программы строительства храмов, советника мэра города Владимира Ресина АГН «Москва».
Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич символически завершили работу над мозаичным образом Иисуса Христа, который будет размещён в алтарной части храма Святого Саввы в Белграде. Главы государств вложили фрагменты цветов национальных флагов в мозаичный нимб Спасителя.