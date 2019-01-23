Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Варшавском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Осташковском шоссе, шоссе Энтузиастов, Октябрьском проспекте.

На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Ховрино, Северное Тушино, Крылатское, Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Ярославский, Лосиноостровский.

В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Строгинском шоссе, проспекте Маршала Жукова, ул. Свободы, Нижние Мневники, Малая Филевская, Молодогвардейская, Рублевском, Можайском и Аминьевском шоссе, Кутузовском, Мичуринском, Ломоносовском, Ленинском, Севастопольском, Нахимовском проспектах, проспекте Вернадского, ул. Лобачевского, Обручева, Профсоюзная, Варшавском и Каширском шоссе, проспекте Андропова, Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов, в районе станции метро «Семеновская», ул. Большая Черкизовская, Стромынка, Краснобогатырская, Богатырский Мост, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, ул. Большая Академическая, Яблочкова, Руставели, Комдива Орлова, Ботаническая.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Марьина Роща, Савеловский. На садовом кольце отмечаются затруднения в движении в районах Красносельский, Мещанский, Тверской, Таганский.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Москворецкой, Гончарной, Космодамианской набережных, ул. Балчуг, Пятницкая, Пречистенка, Поварская, Лубянском проезде.

По прогнозам сервиса, к 9:00 пробки достигнут пяти баллов.