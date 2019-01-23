Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства

Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла 

Агентство «Москва» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Варшавском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Осташковском шоссе, шоссе Энтузиастов, Октябрьском проспекте.
На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Ховрино, Северное Тушино, Крылатское, Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Ярославский, Лосиноостровский.
В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Строгинском шоссе, проспекте Маршала Жукова, ул. Свободы, Нижние Мневники, Малая Филевская, Молодогвардейская, Рублевском, Можайском и Аминьевском шоссе, Кутузовском, Мичуринском, Ломоносовском, Ленинском, Севастопольском, Нахимовском проспектах, проспекте Вернадского, ул. Лобачевского, Обручева, Профсоюзная, Варшавском и Каширском шоссе, проспекте Андропова, Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов, в районе станции метро «Семеновская», ул. Большая Черкизовская, Стромынка, Краснобогатырская, Богатырский Мост, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, ул. Большая Академическая, Яблочкова, Руставели, Комдива Орлова, Ботаническая.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Марьина Роща, Савеловский. На садовом кольце отмечаются затруднения в движении в районах Красносельский, Мещанский, Тверской, Таганский.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Москворецкой, Гончарной, Космодамианской набережных, ул. Балчуг, Пятницкая, Пречистенка, Поварская, Лубянском проезде.
По прогнозам сервиса, к 9:00 пробки достигнут пяти баллов.
Агентство «Москва»: последние новости
Полиция возбудила уголовное дело после поножовщины в вагоне поезда метро на станции «Трубная» Павильону «Центросоюз» на ВДНХ вернут исторический облик Более 550 новых вагонов «Москва» поступит в столичный метрополитен до конца года
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
«Плохо будет всем»37
Тимошенко раскрыла план по возвращению Крыма и Донбасса711
Найдена угрожающая питьевой воде климатическая бомба4
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам195
Видео
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
05:52
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам
Политика
03:28
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»
Происшествия
02:20
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3
Армия Происшествия
00:55
Московского бьюти-блогера избили в Челябинске
Происшествия Криминал
02:47
«Плохо будет всем»
Происшествия Криминал
01:45
Лолита снова оказалась в центре скандала из-за Крыма
Шоу-бизнес
04:09
Магов и целителей предложили запретить
Общество
00:36
Собчак пожаловалась на «крупные проблемы»
Шоу-бизнес
02:33
9-летний дворник из Дагестана заработал квартиру
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение