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Половина таксистов Москвы мечтает о повышении тарифов 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Московский департамент транспорта провёл исследование и выяснил, что основным способом улучшения условий труда таксистов является повышение тарифов на поездки. Так считает половина из пяти тысяч столичных таксистов.
Результаты их анкетирования будут, в том числе, использованы в ходе разработки федерального закона о такси, который в настоящее время готовит Государственная дума. Об этом заявил руководитель департамента Дмитрий Пронин, сообщает РИА Новости.
По его словам, 79% водителей в Москве работают только в такси, еще 21% совмещают перевозки пассажиров с другой работой. При этом половина ездит на собственном автомобиле, другая — на арендованном.
«Средний стаж работы московского таксиста — шесть лет. Самое важное — большинство водителей — 61% — подключены к двум или более агрегаторам, а, следовательно, могут нарушать лимиты времени работы, которые устанавливает каждый агрегатор по отдельности. В итоге в среднем рабочий день столичного таксиста сегодня может составлять 11−12 часов», — рассказал Пронин.
Он отметил, что уровень доходов таксистов упал из-за снижения стоимости поездки. Поэтому 50% водителей говорят о повышении тарифов как о главной мере улучшения условий труда. При этом 32% опрошенных предлагают снизить комиссию агрегаторов.
Ранее News.ru сообщал, что Госдума примет поправку, запрещающую гражданам других государств работать таксистами. Кроме того, разрешение на работу водителем такси на конкретной машине будет выдаваться на срок не менее пяти лет, и документ должен будет находиться в салоне машины и предъявляться пассажиру, сотруднику полиции и должностному лицу уполномоченного органа по первому требованию.
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Новости Москвы , Общество , Дмитрий Пронин , Госдума , РИА Новости , Москва
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