Самый высокий жилой небоскрёб Европы появится в Москве

Компания «Мосинжпроект» через пять лет завершит строительство в «Москва-Сити» многофункционального комплекса, который станет самым высоким жилым зданием в Европе. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Высота 104 этажного небоскрёба составит 405 метров, а площадь превысит 280 тысяч кв. м, из которых 130 тысяч кв. м придётся на жилье, а 52 тысячи — на бизнес-центр, передаёт РИА Новости

В высотку переедет головной офис принадлежащей правительству Москвы компании «Мосинжпроект», которая выполняет функции техзаказчика строительства метро и входящего в сто крупнейших инжиниринговых организаций мира.

Также Марат Хуснуллин отметил, что стоимость всего проекта пока просчитывается, однако в настоящее время известна предельная цена котлована и нижней части здания — 5 млрд рублей.

Как писал News.ru, ранее сообщалось, что в составе концертного зала в «Москва-Сити» появится пятизвёздочный бутик-отель. Все номера будут выполнены в эксклюзивном дизайне, к каждому клиенту в таком отеле обещают индивидуальный подход.