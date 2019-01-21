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Самый высокий жилой небоскрёб Европы появится в Москве 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
Компания «Мосинжпроект» через пять лет завершит строительство в «Москва-Сити» многофункционального комплекса, который станет самым высоким жилым зданием в Европе. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
Высота 104 этажного небоскрёба составит 405 метров, а площадь превысит 280 тысяч кв. м, из которых 130 тысяч кв. м придётся на жилье, а 52 тысячи — на бизнес-центр, передаёт РИА Новости.
В высотку переедет головной офис принадлежащей правительству Москвы компании «Мосинжпроект», которая выполняет функции техзаказчика строительства метро и входящего в сто крупнейших инжиниринговых организаций мира.
Также Марат Хуснуллин отметил, что стоимость всего проекта пока просчитывается, однако в настоящее время известна предельная цена котлована и нижней части здания — 5 млрд рублей.
Как писал News.ru, ранее сообщалось, что в составе концертного зала в «Москва-Сити» появится пятизвёздочный бутик-отель. Все номера будут выполнены в эксклюзивном дизайне, к каждому клиенту в таком отеле обещают индивидуальный подход.
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Новости Москвы , Экономика , Марат Хуснуллин , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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