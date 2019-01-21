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Хуснуллин рассказал о новых вокзалах в Москве 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
Несколько московских транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), объединяющих станции метро и радиальные ветки железной дороги, превратятся в перспективе в полноценные железнодорожные вокзалы. Об этом заявил заместитель мэра российской столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
Полноценным вокзалом в будущем станет станция «Карачарово» в составе ТПУ «Рязанская» на юго-востоке Москвы, передаёт РИА Новости.
«Олег Валентинович Белозёров (глава РЖД. — News.ru) и наш мэр Сергей Семёнович Собянин даже назвали её Восточными воротами столицы. Здесь пересекаются две железные дороги и две линии метро, Рязанское шоссе и Юго-Восточная хорда», — сказал Хуснуллин.
Подобные перспективы имеются также у станции «Окружная», объединяющей две ветки метро и две железные дороги, и транспортные узлы в районе «Петровско-Разумовской» и «Ховрино».
«Есть и точки, которые ещё находятся у нас в проработке. Например, есть вариант в районе Царицыно сделать Южный вокзал, перехватывающий пассажиров Курского направления железной дороги», — отметил Хуснуллин.
По его словам, в рамках интеграции метро и пригородных электричек на периферии планируется создать дополнительные остановки маршрутов дальнего следования.
«То, что мы называем ТПУ — это полноценные вокзалы, которые по пассажиропотоку могут даже опережать действующие «старые» вокзалы. Например, пассажиропоток «Карачарово» будет существенно больше пассажиропотока Савеловского или Рижского вокзалов и примерно сопоставим с потоком площади трёх вокзалов», — отметил заммэра.
Как писал News.ru, ранее Марат Хуснуллин заявил о планах реконструкции девяти дорожных развязок на Московской кольцевой автодороге (МКАД) для её разгрузки. Работы начнутся в 2019 году на участках магистрали в районе улиц Поляны, Липецкая, Верхние Поля и Капотня, а также на Осташковском и Алтуфьевском шоссе.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Сергей Собянин , Олег Белозеров , РЖД , РИА Новости , Москва
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