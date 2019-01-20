Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Свиблово в 2018 году благоустроили 17 дворов 

Москва24 + ещё 1 5 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Благоустройство 17 дворовых территорий проведено в Свиблово в 2018 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управы района.
"На территории района в 2018 году благоустроено 17 дворовых территорий: улица Амундсена дом № 14, проезд Русанова дома № 5 и 9, Лазоревый проезд дом № 20, улица Амундсена дом № 17 корпус 2, Берингов проезд дом № 4, проезд Нансена дом № 12 корпус 1 и дом № 12 корпус 2, улица Седова дом № 8, корпус 2, дом № 13 корпус 2 и дом № 17 корпус 2, улица Серебрякова дом № 7, улица Снежная дом № 14 корпус 1 и № 19, улица Нансена дом № 2 корпус 2, улица Седова дом 2-1, улица Снежная дом № 3А", — сказано в сообщении.
Программа благоустройства на прошлый год была сформирована на основании обращений и пожеланий жителей района. Были проведены обследования детских и спортивных площадок, асфальта, архитектуры.
Ранее сообщалось, что в районе Свиблово реконструируют медицинский центр. Власти Москвы одобрили изменения в правила землепользования и застройки.
Москва24: последние новости
На севере Москвы ограничат движение до 30 апреля Более 32 километров выделенных полос обустроят в Москве Собянин открыл здание следственного управления ГУВД Москвы после капремонта
Комментарии
Новости Москвы , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония поставила РФ условие по Курилам1090
В Америке признали бессилие перед российским «Посейдоном»295
В Магнитогорске обрушилась часть взорвавшегося дома115
«Бабахали в степи»: как ДРСМД лишил СССР ракет11
Чиновники дали малоимущей семье пособие в 47,5 рублей137
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
03:33
Кремль предупредил Абэ
Политика Азия
02:35
«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Происшествия Статьи
01:00
Внедорожник с людьми рухнул с третьего этажа парковки
Происшествия
00:48
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет
Армия Ближний Восток
00:10
В Куршавеле произошел пожар, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
00:42
Отдавший России Т-34 Лаос получил «Белых орлов»
Армия Оружие
04:00
Режиссёра фильма о блокаде Ленинграда вызвали на допрос
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение