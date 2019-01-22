В поездах метро появятся зарядки для смартфонов у каждого сидения

В Московском метрополитене запустят новый поезд, в вагонах которого будут разъемы для зарядки гаджетов возле каждого сидения. Об этом во вторник, 22 января, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта. «Готовится принципиально новый поезд метро для 2020 года. Уже разработано техническое задание. Улучшения: расширенный межвагонный переход (в 1,5 раза), расширенные дверные проемы, USB-разъемы в каждом сидении», — пояснили в пресс-службе. Будет полностью изменен интерьер состава, модернизирован пульт управления. Окончательное решение о дизайне нового поезда примут москвичи в ходе голосования. В июле прошлого года вице-мэр Москвы по транспорту Максим Ликсутов заявил, что началась разработка нового поезда для метро под названием «2020». В новом составе планируются более удобные кресла и продуманная систем поручней, чтобы пассажирам было удобнее держаться.