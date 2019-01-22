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В поездах метро появятся зарядки для смартфонов у каждого сидения 

Мослента + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Московском метрополитене запустят новый поезд, в вагонах которого будут разъемы для зарядки гаджетов возле каждого сидения. Об этом во вторник, 22 января, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«Готовится принципиально новый поезд метро для 2020 года. Уже разработано техническое задание. Улучшения: расширенный межвагонный переход (в 1,5 раза), расширенные дверные проемы, USB-разъемы в каждом сидении», — пояснили в пресс-службе.
Будет полностью изменен интерьер состава, модернизирован пульт управления.
Окончательное решение о дизайне нового поезда примут москвичи в ходе голосования.
В июле прошлого года вице-мэр Москвы по транспорту Максим Ликсутов заявил, что началась разработка нового поезда для метро под названием «2020». В новом составе планируются более удобные кресла и продуманная систем поручней, чтобы пассажирам было удобнее держаться.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , ИТАР-ТАСС
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