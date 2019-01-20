С. Собянин поздравил с днем рождения композитора В. Дашкевича

«Выдающийся композитор, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Созданные Вами замечательные мюзиклы, оперы, симфонии и другие произведения снискали Вам искреннюю любовь многомиллионной аудитории. Десятки Ваших блистательных работ украсили популярные фильмы, пополнили золотую музыкальную коллекцию российского кинематографа», — написал мэр.

В. Дашкевич родился в Москве 20 января 1934 г. Является автором девяти симфоний, трех опер, пяти мюзиклов, пяти инструментальных концертов, музыки к более чем 30 спектаклям и к около 90 фильмам, многочисленных произведений камерной, программной и вокальной музыки.

За свою творческую деятельность он удостоен Государственной премии СССР, получил звание заслуженного деятеля искусств, является лауреатом национальной кинематографической премии «Ника». В 2008 г. композитор получил «Золотую маску» за мюзикл «Самолет Вани Чонкина».