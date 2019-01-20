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С. Собянин поздравил с днем рождения композитора В. Дашкевича 

Агентство «Москва» + ещё 9 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил советского и российского композитора, заслуженного деятеля искусств России, Владимира Дашкевича, который 20 января празднует свой 85-й день рождения. Поздравительная телеграмма размещена на официальном сайте мэра столицы.
«Выдающийся композитор, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Созданные Вами замечательные мюзиклы, оперы, симфонии и другие произведения снискали Вам искреннюю любовь многомиллионной аудитории. Десятки Ваших блистательных работ украсили популярные фильмы, пополнили золотую музыкальную коллекцию российского кинематографа», — написал мэр.
В. Дашкевич родился в Москве 20 января 1934 г. Является автором девяти симфоний, трех опер, пяти мюзиклов, пяти инструментальных концертов, музыки к более чем 30 спектаклям и к около 90 фильмам, многочисленных произведений камерной, программной и вокальной музыки.
За свою творческую деятельность он удостоен Государственной премии СССР, получил звание заслуженного деятеля искусств, является лауреатом национальной кинематографической премии «Ника». В 2008 г. композитор получил «Золотую маску» за мюзикл «Самолет Вани Чонкина».
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Владимир Дашкевич , Москва
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