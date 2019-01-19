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Сергей Собянин заявил, что в Москве появятся новые выделенные полосы 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выделенные полосы, которые есть в городе, являются эффективными.
По словам главы города, организация выделенных полос — это мировая практика.
— Городской транспорт стал ходить регулярнее и до 25 процентов снизилось количество ДТП, — написал Сергей Собянин на странице в Twitter.
Кроме того, он сообщил о появлении 32 километров выделенных полос в 2019 году.
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