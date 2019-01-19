Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выделенные полосы, которые есть в городе, являются эффективными.
По словам главы города, организация выделенных полос — это мировая практика.
— Городской транспорт стал ходить регулярнее и до 25 процентов снизилось количество ДТП, — написал Сергей Собянин на странице в Twitter.
Выделенные полосы — мировая практика, и в Москве они показали свою эффективность. Городской транспорт стал ходить регулярнее и до 25% снизилось количество ДТП. Ежедневно по выделенкам проезжают 3,3 млн пассажиров. Так что в этом году обустроим еще больше 32 км полос "А". — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 января 2019 г.
Кроме того, он сообщил о появлении 32 километров выделенных полос в 2019 году.