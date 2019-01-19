Выделенные полосы — мировая практика, и в Москве они показали свою эффективность. Городской транспорт стал ходить регулярнее и до 25% снизилось количество ДТП. Ежедневно по выделенкам проезжают 3,3 млн пассажиров. Так что в этом году обустроим еще больше 32 км полос "А". — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 января 2019 г.