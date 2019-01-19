«Неделя памяти» пройдет в Музее Победы 

С 22 по 27 января Музей Победы примет участие в «Неделе памяти-2019», приуроченной к освобождению Аушвица (Освенцима) войсками Красной Армии. В рамках акции, посвященной памяти жертв Холокоста, в музее пройдут ежедневные образовательные программы «Военный репортаж. Путешествие в прошлое», которые подготовлены специально к этому событию.
«Понимают ли современные школьники, что стоит за такими словами как Холокост, Освенцим, нацизм? Созданная в Музее Победы интерактивная программа научит старшеклассников анализировать исторические факты, рассуждать и делать выводы. Она позволит им осознать ужас преступлений фашизма через переживания и судьбу отдельного человека», — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.
На примере судеб четырех семей из села на Волыни — еврейской, русской, цыганской и украинской — школьникам расскажут о преступной идеологии нацизма. Участники программы узнают о трагедии Холокоста и об освобождении Освенцима.
Кроме того, в ходе экскурсии ребята посетят Зал Исторической правды, военно-историческую экспозицию и трехмерную панораму «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».
На участие в этой программе уже записалось более 1000 школьников.
В рамках «Недели памяти-2019» в Музее Победы также будут организованы специальные тематические показы художественных фильмов «Война Анны» и «Туфельки».
Акция «Неделя памяти» приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) войсками Красной Армии. Организаторами мероприятия стали «Российский еврейский конгресс» и Центр «Холокост». Акция пройдет при поддержке Правительства Москвы. Партнерами проведения «Недели памяти» выступили Музей Победы, Российский государственный гуманитарный университет и др.