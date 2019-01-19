«Неделя памяти» пройдет в Музее Победы

С 22 по 27 января Музей Победы примет участие в «Неделе памяти-2019», приуроченной к освобождению Аушвица ( Освенцима ) войсками Красной Армии. В рамках акции, посвященной памяти жертв Холокоста, в музее пройдут ежедневные образовательные программы «Военный репортаж. Путешествие в прошлое», которые подготовлены специально к этому событию.

«Понимают ли современные школьники, что стоит за такими словами как Холокост, Освенцим, нацизм? Созданная в Музее Победы интерактивная программа научит старшеклассников анализировать исторические факты, рассуждать и делать выводы. Она позволит им осознать ужас преступлений фашизма через переживания и судьбу отдельного человека», — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

На примере судеб четырех семей из села на Волыни — еврейской, русской, цыганской и украинской — школьникам расскажут о преступной идеологии нацизма. Участники программы узнают о трагедии Холокоста и об освобождении Освенцима.

Кроме того, в ходе экскурсии ребята посетят Зал Исторической правды, военно-историческую экспозицию и трехмерную панораму «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».

На участие в этой программе уже записалось более 1000 школьников.

В рамках «Недели памяти-2019» в Музее Победы также будут организованы специальные тематические показы художественных фильмов «Война Анны» и «Туфельки».