Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных с праздником Крещения на своей официальной странице в Twitter.
«Поздравляю православных с великим праздником Крещения Господня! Желаю всем добра», — написал мэр.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в Москве подготовили 59 мест для крещенских купаний, которые проходят с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Безопасность и комфорт обеспечивают сотрудники комплекса городского хозяйства, префектур, полиции, спасательных и медицинских служб.