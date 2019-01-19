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С. Собянин поздравил православных с Крещением 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных с праздником Крещения на своей официальной странице в Twitter.
«Поздравляю православных с великим праздником Крещения Господня! Желаю всем добра», — написал мэр.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в Москве подготовили 59 мест для крещенских купаний, которые проходят с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Безопасность и комфорт обеспечивают сотрудники комплекса городского хозяйства, префектур, полиции, спасательных и медицинских служб.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Петр Бирюков , Москва
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