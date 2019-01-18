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Павильон «Купол» в парке «Зарядье» закроют на ремонт 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Пресс-служба парка «Зарядье» сообщила о закрытии павильона «Купол» с 19 по 28 января 2019 года. Это связано с монтажом новой экспозиции.
Уточняется, что павильон «Купол» откроется в 16:00 28 января. Кроме того, в связи с проведением ряда регламентных работ «Ледяная пещера» будет недоступна для посещения до 31 марта.
Парк «Зарядье» является крупнейшим, построенным в центре Москвы за последние 70 лет. Его общая площадь равна 10,2 гектара. Все объекты парка занимают почти 84 тысячи квадратных метров. Основной частью парка является «Парящий мост» над набережной Москвы-реки, передает Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что ранее открытие Московского концертного зала «Зарядье» вошло в список наиболее важных событий Москвы 2018 года в сфере культуры.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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