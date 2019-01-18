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Во всех округах Москвы оборудованы крещенские купели 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Крещенские купания в столице пройдут на 59 площадках. Их оборудовали во всех округах города. Больше всего их будет в ТиНАО. У трех мест купания на присоединенных территориях будут установлены мобильные банные модули.
«Купели и майны оборудованы противоскользящими настилами, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами, все места для купания освещаются в темное время суток. В ночное время будут работать полевые кухни», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В православные храмы и церкви, где нет водопровода, сотрудники Мосводоканала доставят цистерны с водой — для заполнения и купелей.
По словам Петра Бирюкова, накануне праздника Крещения сотрудники МЧС проверят безопасность льда на водоемах.
Безопасность и комфорт на площадках будут обеспечивать сотрудники комплекса городского хозяйства, префектур, полиции, спасательных служб. Регулированием дорожного движения на подъездах займутся дополнительные наряды ГИБДД.
Как рассказали в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, у мест для купания будут дежурить бригады скорой помощи, около четырех тысяч народных дружинников, более 800 спасателей и свыше 1500 сотрудников правоохранительных органов. За безопасностью в храмах будут следить наряды полиции, Росгвардии и сотрудники частных охранных организаций.
Крещенские купания пройдут в Москве с 18:00 18 января до 18:00 19 января.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , Мосводоканал , МЧС , ГИБДД , МВД , Москва
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