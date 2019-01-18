Во всех округах Москвы оборудованы крещенские купели

Крещенские купания в столице пройдут на 59 площадках. Их оборудовали во всех округах города. Больше всего их будет в ТиНАО. У трех мест купания на присоединенных территориях будут установлены мобильные банные модули.

«Купели и майны оборудованы противоскользящими настилами, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами, все места для купания освещаются в темное время суток. В ночное время будут работать полевые кухни», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В православные храмы и церкви, где нет водопровода, сотрудники Мосводоканала доставят цистерны с водой — для заполнения и купелей.

По словам Петра Бирюкова, накануне праздника Крещения сотрудники МЧС проверят безопасность льда на водоемах.

Безопасность и комфорт на площадках будут обеспечивать сотрудники комплекса городского хозяйства, префектур, полиции, спасательных служб. Регулированием дорожного движения на подъездах займутся дополнительные наряды ГИБДД

Как рассказали в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, у мест для купания будут дежурить бригады скорой помощи, около четырех тысяч народных дружинников, более 800 спасателей и свыше 1500 сотрудников правоохранительных органов . За безопасностью в храмах будут следить наряды полиции, Росгвардии и сотрудники частных охранных организаций.

Крещенские купания пройдут в Москве с 18:00 18 января до 18:00 19 января.