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Технопарк построят на Выборгской улице 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Технопарк построят на Выборгской улице в Войковском райне Москвы. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в комплексе будет располагаться проектно-технологический институт строительной области и гостиница.
"Комплекс будет состоять из двух обособленных зданий: 21-этажной гостиницы, в которой смогут останавливаться сотрудники, и четырехэтажного здания института. Последний, при взгляде сверху, будет выполнен в форме двух треугольников, соединенных вместе", — передает его слова. Отмечается, что этот проект отвечает запросу города на технопарки. Проектно-технологический институт занимается проектированием, строительством, испытанием и оценкой технического состояния объектов. Ядром здания будут два атриума, образующих двусветное пространство с первого по второй и с третьего по четвертый этажи.
Также здесь, кроме офисных помещений, будут созданы площадки для профессиональных семинаров и залы для лекций. Общая площадь комплекса превысит 30 тысяч квадратных метров. Точный адрес — Выборгская улица, владение 9. Проектировать будет "А–Проект.к", заказчик — "ПСФ "КРОСТ".
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