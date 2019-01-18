Специальную карту мест кормления белок составили на ВДНХ

На ВДНХ составили специальную карту мест кормления белок, сообщает портал мэра и правительства Москвы . На ней обозначено 18 адресов с кормушками.

В пресс-службе выставки рассказали, что зимой белкам сложнее найти себе пропитание, а чтобы им было легче пережить холода, посетителям предлагают оставлять для пушистых друзей угощения в небольших деревянных домиках высотой до полутора метров. На вершине каждого закреплена кормушка, куда горожане могут насыпать кедровые, грецкие орехи, фундук, сухофрукты, семечки подсолнуха и пшеничные сухари.

Найти кормушки можно недалеко от Центральной аллеи, рядом с Домом культуры (павильон № 84), у павильона № 5 «Физика» и 3-го Каменского пруда в запрудной зоне выставки. Остальные размещены на территории парка "Останкино".

Горожанам напомнили, что не все продукты, которыми питаются люди, полезны для белок. Угощение должно соответствовать природному рациону грызунов: не быть соленым или сладким и не содержать ароматических и вкусовых добавок. Не рекомендуется кормить зверьков миндалем и экзотическими фруктами.

Кроме того, при кормлении белок нужно помнить о правилах безопасности. Это дикие животные, которые могут не только укусить, но и заразить заболеваниями, опасными для человека. Кормить их с рук не следует. Если же белка успела укусить либо поцарапать, нужно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.