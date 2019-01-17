Около семи тысяч единиц техники убирают снег в Москве

Около 7 тысяч машин коммунальной техники выведены в четверг днем на улицы Москвы для уборки снега во время обильного снегопада, который продлится до трех часов ночи, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Снегопад, который начался в Москве около 13.30 четверга, продлится до 2-3 часов ночи. За это время в Москве ожидается прирост снега до 5 сантиметров", — сказал Бирюков журналистам.

По его информации, с начала января в городе выпал уже 31 сантиметр снега при месячной норме 37 сантиметр.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с началом снегопада на улицы города выведены около 7 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники.

"В Москве проведена противогололедная обработка дорог и общественных пространств. Вечером и ночью техника выйдет на сплошное прометание улично-дорожной сети, дворовых территорий, пешеходных зон", — пояснил заместитель мэра.

Он добавил, что под особый контроль коммунальных служб города взята очистка от снега подходов к станциям метро и МЦК, остановкам общественного транспорта, объектам торговли и социальной сферы.