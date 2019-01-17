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Собянин открыл разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: ресс-служба президента РФ/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова. По словам мэра, новую разворотную эстакаду удалось завершить на год раньше запланированного срока.
"Спасибо строителям, что сложную транспортную ситуацию в этом районе получилось улучшить на год раньше", — сказал Собянин.
Мэр отметил, что общая протяженность дорог, построенных при сооружении разворотной эстакады, составила 511 м. Открытие эстакады, по его словам, позволит сократить избыточный пробег транспорта и тем самым улучшить дорожную ситуацию на Волоколамском шоссе и транспортную доступность районов Щукино и Покровское-Стрешнево. Кроме этого, левоповоротная двухполосная эстакада обеспечивает разворот на Волоколамском шоссе при движении из центра в область, а также съезд на улицу Академика Курчатова.
Строительство разворотной эстакады велось в рамках реконструкции участка Волоколамского шоссе от улицы Академика Курчатова до МЦК.
"Мы продолжаем активную реконструкцию Волоколамки, одного из самых проблемных транспортных объектов, а новая эстакада — часть большого проекта реконструкции", — подчеркнул Собянин.
Большая часть работ на Волоколамском шоссе уже завершена, осталось реконструировать развязку на пересечении с МКАД и участок магистрали от МКАД до реки Сходня, уточнил мэр. Завершить реконструкцию Волоколамского шоссе планируется в 2021 году.
Ранее в рамках проекта по реконструкции Волоколамского шоссе от улицы Академика Курчатова до МЦК была проведена реконструкция основного хода шоссе (1,32 км) с разворотом у МЦК (0,63 км), местных проездов (1,18 км) и подземного пешеходного перехода в районе улицы Академика Курчатова. Всего было построено и реконструировано 3,64 км дорог. В рамках благоустройства прилегающей территории были обустроены газоны, высажено 109 деревьев и 654 кустарника.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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