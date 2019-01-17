Почти 2,6 тыс. новогодних елей сдали на утилизацию в Москве с 9 января

Жители Москвы сдали почти 2,6 тыс. новогодних елей в пункты утилизации со дня начала акции "Елочный круговорот" 9 января. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"За неделю акции "Елочный круговорот" москвичи принесли на пункты сбора почти 2,6 тыс. новогодних деревьев", — сказал он.

Заммэра уточнил, что приемка елей, сосен, пихт на утилизацию проводится бесплатно. Все собранные деревья перерабатываются в щепу, а в дальнейшем используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.

Акция проводится в столице с 2016 года. В 2017 году в Москве было собрано 565 новогодних деревьев, а в 2018 году — около 7 тыс. В 2019 году она проходит с 9 января по 1 марта. Открыты 473 пункта сбора новогодних елок: 13 — на природных территориях и 460 — на территории префектур.