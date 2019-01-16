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В Москве установят памятник погибшим журналистам 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил до конца 2020 года установить у Центрального дома журналистов в Москве памятник журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей.
«В целях увековечения памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, установить до 31 декабря 2020 года монумент журналистам… на территории сквера вблизи Центрального дома журналистов со стороны Арбатской площади», — говорится в распоряжении мэра, опубликованном на официальном сайте правительства города.
Отмечается, что проектирование и изготовление памятника и его постамента будет осуществлено за счёт средств Союза журналистов Москвы.
Работы по установке монумента и благоустройству прилегающей территории будут проводиться за счёт бюджетных средств Департамента капитального ремонта Москвы.
Ранее URA.RU сообщало, что ремонтные работы в Доме барона Розена в Кургане планируют завершить в 2019 году.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Москва
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