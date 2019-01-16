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Google переименовал детские сады Москвы в крематории 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Несколько детских садов Москвы оказались переименованы на карте поисковой системы Google в детские крематории.
Google
При вводе в строку Google запроса «детский крематорий» на карте поисковой системы отображаются около 20 якобы соответствующих заведений, которые на деле являются детскими садами.
Что стало причиной переименования — технический сбой или действия неизвестных шутников — пока неизвестно.
В конце прошлого года поисковая система «Яндекс» «похоронила» президента Украины Петра Порошенко, указав, что он ушел из жизни 11 декабря 2018 года. Через некоторое время ошибка была исправлена, однако в Сети сохранились скриншоты с «датой смерти» Порошенко.
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Новости Москвы , Общество , Петр Порошенко , Яндекс , Google , Москва
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