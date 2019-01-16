Google переименовал детские сады Москвы в крематории

Несколько детских садов Москвы оказались переименованы на карте поисковой системы Google в детские крематории.

Google

При вводе в строку Google запроса «детский крематорий» на карте поисковой системы отображаются около 20 якобы соответствующих заведений, которые на деле являются детскими садами.

Что стало причиной переименования — технический сбой или действия неизвестных шутников — пока неизвестно.