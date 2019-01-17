В столице отметят годовщину со дня рождения Высоцкого

25 января Владимиру Высоцкому исполнился бы 81 год. День рождения советского поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя песен, автора прозаических произведений и сценариев отметят в столице, сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы

Мероприятия пройдут в рамках проекта «Высоцкий у Никитских ворот». Это совместная акция театра «У Никитских ворот» и Дома-музея Высоцкого. 25 января в театре в 19.00 начнется спектакль «Роман о девочках», которому исполняется 30 лет, — это первая и пока единственная в Москве сценическая версия прозы Высоцкого, а часом ранее состоится открытие фотовыставки «Владимир Высоцкий. Страницы жизни».