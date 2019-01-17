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В столице отметят годовщину со дня рождения Высоцкого 

Коньково + ещё 6 3 часа назад
Фото: Коньково
25 января Владимиру Высоцкому исполнился бы 81 год. День рождения советского поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя песен, автора прозаических произведений и сценариев отметят в столице, сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.
Мероприятия пройдут в рамках проекта «Высоцкий у Никитских ворот». Это совместная акция театра «У Никитских ворот» и Дома-музея Высоцкого. 25 января в театре в 19.00 начнется спектакль «Роман о девочках», которому исполняется 30 лет, — это первая и пока единственная в Москве сценическая версия прозы Высоцкого, а часом ранее состоится открытие фотовыставки «Владимир Высоцкий. Страницы жизни».
В Доме-музее Высоцкого (улица Высоцкого, дом 3, строение 1) в 14.00 состоится открытие выставки «роман о девочках», а спустя полчаса пройдет показ художественного фильма «Страсти по Владимиру», который Марк Розовский снял еще в 1990 году по собственной пьесе «Концерт Высоцкого в НИИ».
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Новости Москвы , Марк Розовский , Правительство Москвы
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