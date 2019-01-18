Крещение в этом году выдастся тёплым

Крещение Господне — важный для православных христиан праздник, посвящённый крещению Христа . И хотя купание в этот день не является сакраментальным церковным обрядом, для многих оно стало способом приобщиться к духовной жизни, вызовом, брошенным самому себе, или просто доброй традицией. Но тем, кто собирается в ночь 19 января или днём в субботу окунаться в иордань впервые, пригодятся советы медиков и бывалых купальщиков, чтобы приобщиться к крещенскому обычаю без неприятных последствий.

К купанию в ледяной воде можно припасти коврик из фольги.

Роман Вильфанд. Вода в проруби имеет температуру от 0 до 4 градусов Цельсия выше нуля. Когда человек выходит из неё, он ощущает на себе всю прелесть разницы температур с морозным воздухом вокруг. Но в этом году погода благоволит тем, кто планирует окунаться в иордань (так именуют прорубь с освящённой водой по названию реки Иордань, в которой крестился Иисус Христос). По прогнозу, в пятницу днём температура воздуха поднимается выше нуля, будет снег и сильный ветер, но потом в результате перемещения циклонического образования похолодает до минус 4 — минус 6 градусов, погода станет более мягкой. Такой же она будет и в ночь на 19, и в субботу днём, рассказал « Парламентской газете » научный руководитель Гидрометцентра России

«Одно дело купаться при морозе минус 25, и совершенно другое в минус 5. Поэтому погода будет комфортная для тех, кто решит впервые стать моржом и приобщиться к купанию в купели в ночь на субботу», — обнадёжил метеоролог.

В любом случае насморком и кашлем купальщики не заболеют — такие симптомы возникают после попадания в организм вируса, а не процедур с холодной водой. Но если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой, эндокринной или мочеполовой системой, имеются бронхолёгочные заболевания, например астма, окунаться в купель противопоказано, пояснил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, главный санитарный врач России в 1996-2013 годах Геннадий Онищенко

Не стоит лезть в ледяную воду и тем, кто ведёт нездоровый образ жизни, «лежал-лежал на диване и вдруг собрался в прорубь», добавил депутат. Окунаться нужно только в оборудованных специально к Крещению местах, где дежурят спасатели и скорая помощь на случай, если произойдёт судорога или другие осложнения.

Детей, которых не приучали к купанию в холодной воде в течение долгого времени, особенно начального школьного возраста и младше, лучше не окунать в прорубь, считает Онищенко.

«Это слишком серьёзный температурный стресс для них — терморегуляция, основные жизненные функции ещё не достигли уровня, когда они будут адекватно реагировать. Пусть лучше посмотрят, как взрослые окунаются, это будет для них хороших мотивационным моментом», — пояснил он.

Также ледяная вода противопоказана беременным женщинам.

В любом случае входить в ледяную воду купели надо не спеша, а выйдя, растереться и одеться в тёплую одежду. Многие после купания на Крещение сразу накидывают на себя коврики из фольги, чтобы не терять тепло по пути в раздевалку. Также надо помнить, что Крещение — церковный праздник, и вызывающие купальники не допускаются. По идее, женщинам предписано облачаться для купания в иордани в длинные сорочки.

Вообще проще соблюдать традицию людям верующим, которые идут окунаться в иордань не чтобы выполнить термальную процедуру, а с духовными, сакральными целями, считает Геннадий Онищенко. Он тоже собирается на Крещение окунуться в купель.

«Всех воцерковлённых людей, которым близка эта традиция, я хотел бы поздравить с Богоявлением и пожелать приятного исполнения этого традиционного ритуала», — передал депутат читателям «Парламентской газеты».

Процедура занимает меньше минуты

Для здоровых людей купание в холодной воде может быть полезно — это повышает иммунитет, активизирует обменные процессы, положительно влияет на психоэмоциональное состояние.

«Заходишь в купель — дух захватывает. Выходишь — в кожу будто впиваются тысячи иголочек, так как начинает очень интенсивно циркулировать кровь. Зато потом чувствуешь очищение. И даже с точки зрения физиологии — печень начинает очищаться, кровоток усиливается. Ненадолго же заходишь — три раза окунулся, вся процедура занимает меньше минуты, но зато толчок очень сильный», — поделился глава Комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

Но если раньше человеку не приходилось быть моржом, то к купанию в иордани надо готовиться заранее.

«Опытные монахи рассказывали, что нужно готовить и духовно, и физически. Нужно настроить организм — заранее начинать закаляться, обливая холодной водой сначала стопы, потом колени и так далее. А когда один раз искупался, в следующий раз уже чувствуешь себя уверенно и спокойно», — посоветовал сенатор.

Опытные монахи рассказывали, что нужно готовить и духовно, и физически.

Крещенскую ночь он проведёт в поезде, чтобы участвовать 19 января в торжественном собрании, посвящённом Дню Ульяновской области, которую представляет в палате регионов. Но он очень хочет успеть окунуться до начала всех запланированных мероприятий. По его мнению, в этом обычае заложено многое — и большой интерес к традициям, передаваемым из поколения в поколение, и уважение к христианским ценностям, и желание проверить крепость русского духа, ведь в северных широтах окунуться в купель не так просто.

Ярослав Нилов. С тем что этот обычай хорош для всех, согласен председатель Комитета Госдумы по соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР

«Для России это стало хорошей традицией — в этот день окунаются люди и воцерковленные, и умеренно верующие, и даже неверующие», — рассказал он «Парламентской газете». Депутат и соблюдает традицию окунаться на Крещение, и ныряет в купели в святых местах в течение года. «Ты можешь приехать расстроенным, грустным, с полным багажом каких-то проблем, но, окунувшись, ты полностью перезагружаешься и у тебя появляется особое состояние духа», — поделился законодатель.

Глава думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский тоже чтит традицию, окунаясь в прорубь в крещенскую ночь уже многие годы. Причём ему не всегда так везло с температурой воздуха, как последние пару лет, когда погоду трудно назвать крещенскими морозами.