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В Москве отреставрируют храм в Крутицком подворье 

РИА Недвижимость + ещё 2 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Согласован проект реставрации храма Воскресения в Крутицком подворье, говорится в сообщении Мосгорнаследия.
"Департамент культурного наследия города Москвы согласовал проект реставрации храма по адресу: Крутицкая улица, дом 17, строение 2. Храм является объектом культурного наследия федерального значения и входит в ансамбль Крутицкого Подворья XV-XVII веков", — отмечается в нем.
В рамках проекта реставрации запланированы необходимые реставрационно-консервационные работы. Памятник после реставрации предполагается использовать по первоначальному назначению. В верхнем этаже здания будет домовая церковь на 50-60 человек.
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