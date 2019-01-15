В Москве отреставрируют храм в Крутицком подворье

Согласован проект реставрации храма Воскресения в Крутицком подворье, говорится в сообщении Мосгорнаследия.

"Департамент культурного наследия города Москвы согласовал проект реставрации храма по адресу: Крутицкая улица, дом 17, строение 2. Храм является объектом культурного наследия федерального значения и входит в ансамбль Крутицкого Подворья XV-XVII веков", — отмечается в нем.

В рамках проекта реставрации запланированы необходимые реставрационно-консервационные работы. Памятник после реставрации предполагается использовать по первоначальному назначению. В верхнем этаже здания будет домовая церковь на 50-60 человек.