Мэр Москвы Сергей Собянин в два раза увеличил размер выплат ветеранам-афганцам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства столицы.
«15 января 2019 г. президиум правительства Москвы принял распоряжение «Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 30-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана». Годовщина вывода ограниченного контингента из Афганистана отмечается ежегодно 15 февраля», — говорится в сообщении.
Размер единовременной материальной помощи зарегистрированным в Москве по месту жительства членам семей погибших в Афганистане военнослужащих, инвалидам боевых действий и ветеранам-афганцам составит от 4 тыс. до 10 тыс. руб.
«По сравнению с предыдущей выплатой в 2014 г. ее размеры увеличены в два раза. Количество получателей выплаты — 17 тыс. 683 человека. Общие расходы городского бюджета составят 167 млн руб.», — подчеркивается в сообщении.