С. Собянин вдвое увеличил выплаты ветеранам-афганцам

Мэр Москвы Сергей Собянин в два раза увеличил размер выплат ветеранам-афганцам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства столицы.

«15 января 2019 г. президиум правительства Москвы принял распоряжение «Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 30-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана». Годовщина вывода ограниченного контингента из Афганистана отмечается ежегодно 15 февраля», — говорится в сообщении.

Размер единовременной материальной помощи зарегистрированным в Москве по месту жительства членам семей погибших в Афганистане военнослужащих, инвалидам боевых действий и ветеранам-афганцам составит от 4 тыс. до 10 тыс. руб.