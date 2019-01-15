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Кадры с места затопления в московском метро 

Газета.Ru 1 час назад
Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро оказался закрыт на несколько часов из-за воды в тоннеле, пассажиров пришлось перевозить автобусами. Инцидент произошел между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы» — вода и грязь начали обильно стекать в тоннель ранним утром 15 января, движение поездов было остановлено, восстановить его удалось после 10 утра. По предварительным данным, причиной затопления в тоннеле на «салатовой» ветке стал гидроудар, произошедший во время строительства второго вестибюля станции «Окружная». Гендиректор генподрядчика рассказал, что гидроудар выбил технологическую пробку в тюбинге.
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Новости Москвы , Фото
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