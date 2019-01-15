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В Митино построят современную школу на 1100 мест 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В московском районе Митино построят современную школу на 1100 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Школу построят на территории села Рождествено. Общая площадь четырехэтажного здания ломаной формы составит более 17 тысяч квадратных метров. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что здание школы будет возводиться с перепадом высоты почти в 20 метров, из-за чего на участке строительства намечено три уровня рельефа, на самом нижнем из которых организован главный вход в школу. Кроме того, в школе расположатся разные предметные и универсальные классы для детей всех возрастов.
У младшей и средней школы будут отдельные входы и обеденные залы. На большей части третьего этажа разместится спортивный кластер с беговыми дорожками, прыжковыми ямами и тренажерами. На улице расположится амфитеатр для школьных собраний и выступлений.
Летом 2019 года на территории бывшего завода ЗИЛ откроют школу на 2,5 тысячи мест — самую большую в России.
До конца 2019 года в ТиНАО откроют семь школ и 11 детских садов.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Завод имени И.А. Лихачева , Москва
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