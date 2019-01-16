Крещенские купания в Москве покажут в интернете онлайн

Трансляцию крещенских купаний в Москве будут вести с восьми площадок на интернет-портале "Окно в город", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

"Трансляция крещенских купаний начнется в 18:00 18 января и завершится в 18:00 19 января на портале "Окно в город". Москвичи и гости столицы получат возможность увидеть загруженность площадок и понять, когда лучше окунуться в прорубь", — говорится в сообщении.

Транслировать купания онлайн будут с пруда Бекет, парка "Северное Тушино", Останкинского, Большого Воронцовского, Большого Садового прудов, озера Школьное, Строгинской поймы и зоны отдыха "Терлецкая дубрава".