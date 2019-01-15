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На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол
На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол

В Москве восстановили движение по Гостиничному проезду 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Движение по Гостиничному проезду на севере Москвы, прекращенное из-за инцидента утром 15 января на участке Люблинско-Дмитровской линии метро, возобновлено. Об этом сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Движение по Гостиничному проезду открыто. Ограничений в районе станции метро "Окружная" нет", — говорится в сообщении.
Движение личного автотранспорта по Гостиничному проезду в Москве было временно прекращено из-за поступления воды на три станции метро Люблинско-Дмитровской линии. По данным компании "Метрострой", причиной поступления воды в тоннель могло стать выбивание пробки тюбинга при бурении наклонного хода при строительстве второго вестибюля станции "Окружная".
В связи с этим на данном участке запустили более 50 бесплатных компенсационных автобусов "Мосгортранс". Автомобилистов призвали объезжать этот участок по северо— восточной хорде и Алтуфьевскому шоссе.
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