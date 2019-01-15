В Москве восстановили движение по Гостиничному проезду

Движение по Гостиничному проезду на севере Москвы , прекращенное из-за инцидента утром 15 января на участке Люблинско-Дмитровской линии метро, возобновлено. Об этом сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение по Гостиничному проезду открыто. Ограничений в районе станции метро "Окружная" нет", — говорится в сообщении.

Движение личного автотранспорта по Гостиничному проезду в Москве было временно прекращено из-за поступления воды на три станции метро Люблинско-Дмитровской линии. По данным компании "Метрострой", причиной поступления воды в тоннель могло стать выбивание пробки тюбинга при бурении наклонного хода при строительстве второго вестибюля станции "Окружная".

В связи с этим на данном участке запустили более 50 бесплатных компенсационных автобусов "Мосгортранс". Автомобилистов призвали объезжать этот участок по северо— восточной хорде и Алтуфьевскому шоссе.