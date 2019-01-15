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Крытый гаражный комплекс на 30 машиномест построят в районе Москворечье-Сабурово 

Агентство «Москва» + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Крытый гаражный комплекс на 30 машиномест будет построен в районе Москворечье-Сабурово, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
«Крытый гаражный комплекс планируется построить в районе Москворечье-Сабурово. Гараж будет одноэтажным. Из 30 запроектированных машиномест два предназначены для маломобильных групп граждан. Несмотря на скромные объемы и утилитарную функцию, проектировщики смогли найти достаточно эстетичное решение фасадов. В них используется ритмичное чередование разноцветных панелей и остекления. Как упоминал мэр Москвы Сергей Собянин, темпы развития дорожно-транспортной инфраструктуры в ближайшие годы останутся прежними», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Уточняется, что часть общей площади будут занимать бытовые и административные помещения. Фасады планируется оформить стеновыми панелями красного, белого и серебристого цветов. При этом цоколь будет облицован керамической плиткой графитового цвета. Территорию будущего гаража планируют озеленить, а также обеспечить свободный подъезд к зданию.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Сергей Собянин
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