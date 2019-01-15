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Опубликовано видео поступления воды на станции московского метро 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: аккаунт Московского метро в Twitter
В сети опубликовано видео из московского метрополитена, на кадрах которого с потолка хлещут рыжие потоки жидкости.
Как отметили в управлении московской подземки, формулировка «затопление» в данном случае некорректна. На перегоне между станциями происходит «поступление воды».
Ранее сообщалось, что три станции московского метрополитена закрыты из-за подтопления на перегоне между «Окружной», «Верхними Лихоборами» и «Селигерской» Люблинско-Дмитровской линии. Между станциями курсируют бесплатные автобусы.
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