Опубликовано видео поступления воды на станции московского метро

В сети опубликовано видео из московского метрополитена, на кадрах которого с потолка хлещут рыжие потоки жидкости.

Как отметили в управлении московской подземки, формулировка «затопление» в данном случае некорректна. На перегоне между станциями происходит «поступление воды».

Ранее сообщалось, что три станции московского метрополитена закрыты из-за подтопления на перегоне между «Окружной», «Верхними Лихоборами» и «Селигерской» Люблинско-Дмитровской линии. Между станциями курсируют бесплатные автобусы.