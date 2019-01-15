Для студентов проведут бесплатные экскурсии по Останкинской телебашне

Экскурсии пройдут на русском и английском языках. Ребята узнают историю строительства памятника архитектуры и интересные факты о нем, а также увидят достопримечательности Москвы со смотровой площадки башни.

В Татьянин день, 25 января, Останкинская телевизионная башня приглашает всех студентов очных отделений на бесплатные экскурсии. В общей сложности их планируется провести больше 100. Экскурсионные группы будут формироваться в течение дня — с 10:00 до 21:00. Принять участие в экскурсиях смогут студенты очных отделений российских и зарубежных вузов, а также учащиеся средних специальных учебных заведений.

С высоты птичьего полета ребята увидят Московский Кремль, храм Христа Спасителя , ВДНХ, главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова , деловой центр «Москва-Сити» и другие знаковые места города, а также узнают интересные факты о них. Знакомить с самым высоким сооружением Европы экскурсоводы будут на русском и английском языках.

Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета.

«В День российского студенчества гиды проведут студентов на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на исторический центр города, а также пригласят посетить мультимедийный комплекс, где можно будет увидеть даже робота-метеоролога. Главное — не забыть студенческий билет и паспорт», — сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский региональный центр» (Останкинская телебашня).

Сбор гостей в фойе башни. Длительность одной экскурсии составит 20 минут. В одной группе может быть до 20 студентов. Для участия в бесплатной экскурсии нужно только приобрести входной билет. На его покупку для студентов-очников постоянно действуют специальные скидки.

В отделе по связям с общественностью и СМИ отметили, что другим гостям тоже сначала необходимо покупать входной билет. Только потом можно заказать экскурсию с гидом или отправиться на смотровую площадку самостоятельно.

Кроме обзорных экскурсий с гидом, студентов в Татьянин день ожидают и другие сюрпризы. Так, в концертном зале «Останкино» пройдет вечер английского языка. Главный гость мероприятия — известный российский полиглот Дмитрий Петров . В программе — живое общение с опытными лингвистами, просмотр и обсуждение зарубежных кинофильмов, мастер-класс по актерскому мастерству и многое другое. Мероприятие будет проходить с 18:00 до 22:00.

Для обладателей студенческого билета участие бесплатное. На входе нужно будет только предъявить билет на смотровую площадку. В будущем подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе.

Официальная дата начала работы Останкинской телебашни — 5 ноября 1967 года. Ее высота составляет 540 метров. На момент постройки это было самое высокое сооружение в мире. Сейчас башня уступила пальму первенства небоскребам Дубая, Шанхая и Нью-Йорка, но остается самой высокой строительной конструкцией в России и Европе. После ее открытия башни в 1967 году в СССР появились четыре телевизионных и три радиовещательных канала. Сейчас башня транслирует более 40 теле— и радиоканалов. В этом году она отметит 52-ю годовщину со дня ее открытия.