Главы управ отчитаются перед москвичами

Встреча состоится 16 января

В среду, 16 января, жители 10 округов столицы смогут задать интересующие их вопросы жителям управ своих районов.

Главные темы — благоустройство территорий и работа коммунальных служб зимой. Также речь пойдет о борьбе с незаконной торговлей, а ещё о тех, кто сдает квартиры в аренду без деклараций. Будут говорить и о поддержке социально-незащищённых горожан.

Время встреч — семь вечера, а места их проведения можно уточнить на сайтах префектур и Департамента органов исполнительной власти.