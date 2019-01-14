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Искупаться на Крещение в Москве можно в 60 прорубях 

Москва24 38 минут назад
Фото: ТАСС
Для купания на Крещение в столице организуют 63 площадки, сообщает Агентство "Москва".
В столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности пояснили, что сейчас идет подготовка 63 прорубей, при этом количество мест для крещенских купаний еще может измениться.
Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Площадки оборудуют настилами с противоскользящими покрытиями. Предусмотрены раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты. Будут работать пункты горячего питания и временной торговли.
Ранее москвичам напомнили, что окунаться на Крещение нужно только в специально оборудованной проруби около спасательных станций, а также рекомендовали взять с собой шерстяные носки.
Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби.
В проруби нужно находиться не более минуты, чтобы не переохладиться. После купания рекомендуется растереть тело полотенцем и надеть сухие вещи.
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Новости Москвы , Общество , АГН "Москва" , Москва
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