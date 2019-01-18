В Московском зоопарке елкам дали вторую жизнь

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official) 17 Янв 2019 в 1:14 PST После новогодних праздников некоторые хвойные деревья получили вторую жизнь: в Московском зоопарке ели разместили в вольерах сычуаньских такинов, тигров и папугаев.

— Пока в кинотеатрах крутят очередную часть комедии «Елки», мы продолжаем любоваться кадрами нашей собственной короткометражки о второй жизни новогодних елей в зоопарке, — отмечается в официальном аккаунте в Instagram.

В хвое содержатся витамины С, В2, Е, каротин. Последний, кстати, преобразуется в организме в витамин А, помогает росту и развитию животных, сообщают специалисты на сайте Kailyard.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что столичный зоопарк помогает спасти белого медвежонка, оставшегося без матери.