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В Московском зоопарке елкам дали вторую жизнь 

Вечерняя Москва + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
После новогодних праздников некоторые хвойные деревья получили вторую жизнь: в Московском зоопарке ели разместили в вольерах сычуаньских такинов, тигров и папугаев.
— Пока в кинотеатрах крутят очередную часть комедии «Елки», мы продолжаем любоваться кадрами нашей собственной короткометражки о второй жизни новогодних елей в зоопарке, — отмечается в официальном аккаунте в Instagram.
В хвое содержатся витамины С, В2, Е, каротин. Последний, кстати, преобразуется в организме в витамин А, помогает росту и развитию животных, сообщают специалисты на сайте Kailyard.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что столичный зоопарк помогает спасти белого медвежонка, оставшегося без матери.
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