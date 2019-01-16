Восемь станций метро откроют за пределами МКАД в 2019 г.

Восемь станций метро откроют за пределами МКАД в 2019 г., сообщили в столичном Стройкомплексе со ссылкой на руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева

«14 станций метро, восемь из которых будут находиться за пределами МКАД, планируется построить в столице в этом году», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

Он пояснил, что четыре станции за МКАД введут на Некрасовской линии: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Еще четыре станции появятся в ТинАО на продлении Сокольнической линии: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».