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Восемь станций метро откроют за пределами МКАД в 2019 г. 

Агентство «Москва» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Восемь станций метро откроют за пределами МКАД в 2019 г., сообщили в столичном Стройкомплексе со ссылкой на руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева.
«14 станций метро, восемь из которых будут находиться за пределами МКАД, планируется построить в столице в этом году», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
Он пояснил, что четыре станции за МКАД введут на Некрасовской линии: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Еще четыре станции появятся в ТинАО на продлении Сокольнической линии: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев
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