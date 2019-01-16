В десяти парках Москвы оборудуют площадки для крещенских купаний

В десяти парках департамента культуры Москвы планируют оборудовать площадки для крещенских купаний, сообщает портал мэра и правительства.

Купели подготовят в парке музея-заповедника «Царицыно» и Воронцовском парке, а также в «Сокольниках», «Филях», «Северном Тушине» и других. Они будут открыты вечером накануне Крещения и будут доступны в течение праздничного дня.

В местах купаний установят тёплые раздевалки. Спуски в воду оборудуют специальными настилами и лестницами.

Кроме того, у купелей будут дежурить спасатели и врачи, передаёт Nation News.

Как напоминает телеканал «360», всего в Москве крещенские купания состоятся на 60 площадках.

Ранее сообщалось, что погода в Москве в ночь на субботу, 19 января, когда православные отмечают праздник Крещения Господня, будет мягкой.