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В десяти парках Москвы оборудуют площадки для крещенских купаний 

RT на русском + ещё 16 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В десяти парках департамента культуры Москвы планируют оборудовать площадки для крещенских купаний, сообщает портал мэра и правительства.
Купели подготовят в парке музея-заповедника «Царицыно» и Воронцовском парке, а также в «Сокольниках», «Филях», «Северном Тушине» и других. Они будут открыты вечером накануне Крещения и будут доступны в течение праздничного дня.
В местах купаний установят тёплые раздевалки. Спуски в воду оборудуют специальными настилами и лестницами.
Кроме того, у купелей будут дежурить спасатели и врачи, передаёт Nation News.
Как напоминает телеканал «360», всего в Москве крещенские купания состоятся на 60 площадках.
Ранее сообщалось, что погода в Москве в ночь на субботу, 19 января, когда православные отмечают праздник Крещения Господня, будет мягкой.
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