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На 37 улицах Москвы установят миниатюрные дорожные знаки 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Уменьшенные дорожные знаки установят на 37 московских улицах до конца 2019 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Дорожные знаки уменьшенного размера установят до конца года на 37 улицах в центре Москвы. Миниатюрные указатели можно будет увидеть на Арбате и Композиторской улице, в Гагаринском, Староконюшенном, Чистом переулках и других", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, впервые такие знаки появились на Большой Никитской и Малой Никитской улицах, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках в рамках эксперимента в феврале 2017 года. По его итогам было решено перейти от крупных указателей к уменьшенным.
"Мы меняем дорожные знаки на более миниатюрные для того, чтобы улучшить внешний облик улиц. Такие знаки не закрывают архитектуру города и не доставляют неудобств пешеходам и водителям", — рассказала порталу руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.
По его словам, мини-указатели позволяют расширить пешеходное пространство благодаря совмещению двух знаков на одной табличке. Они более удобны и экономичны в эксплуатации.
Добавляется, что стандартные знаки продолжат использовать на широких улицах и крупных магистралях, где водителям трудно ориентироваться по небольшим указателям.
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Новости Москвы , Вадим Юрьев , Правительство Москвы , Москва
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