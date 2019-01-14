На 37 улицах Москвы установят миниатюрные дорожные знаки

Уменьшенные дорожные знаки установят на 37 московских улицах до конца 2019 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

"Дорожные знаки уменьшенного размера установят до конца года на 37 улицах в центре Москвы. Миниатюрные указатели можно будет увидеть на Арбате и Композиторской улице, в Гагаринском, Староконюшенном, Чистом переулках и других", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, впервые такие знаки появились на Большой Никитской и Малой Никитской улицах, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках в рамках эксперимента в феврале 2017 года. По его итогам было решено перейти от крупных указателей к уменьшенным.

"Мы меняем дорожные знаки на более миниатюрные для того, чтобы улучшить внешний облик улиц. Такие знаки не закрывают архитектуру города и не доставляют неудобств пешеходам и водителям", — рассказала порталу руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

По его словам, мини-указатели позволяют расширить пешеходное пространство благодаря совмещению двух знаков на одной табличке. Они более удобны и экономичны в эксплуатации.

Добавляется, что стандартные знаки продолжат использовать на широких улицах и крупных магистралях, где водителям трудно ориентироваться по небольшим указателям.