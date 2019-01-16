Власти рассказали, где москвичи в каникулы подключались к Wi-Fi чаще всего

Жители и гости столицы в новогодние каникулы чаще всего подключались к городской сети Wi-Fi с Тверской улицы и Манежной площади, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Более 161,1 тысячи раз подключались пользователи к городской сети Wi-Fi в новогодние каникулы на улицах столицы. Чаще всего москвичи выходили во Всемирную сеть с Тверской улицы и Манежной площади", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 31 декабря по 8 января к бесплатному Wi-Fi здесь подключились свыше 27,2 тысячи и 16,5 тысячи раз соответственно.

Согласно сообщению, москвичи и гости столицы также активно использовали беспроводной интернет на проспекте Мира, Арбате, Земляном Валу, Никольской, Большой Дмитровке, Петровке, Ильинке и Ленинском проспекте.

Активнее всего пользовались городской сетью Wi-Fi 6-8 января, добавляется в сообщении.