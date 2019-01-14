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Синоптики предупредили москвичей об аномальной погоде 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: globallookpress.com
Показания термометров на предстоящей неделе могут оказаться на несколько градусов теплее многолетней нормы.
На предстоящей неделе жителей и гостей Москвы ожидает необычно теплая погода — столбик термометра поднимется до ноля градусов. Вместе с тем произойдет падение атмосферного давления до 727 миллиметров ртутного столба.
Как уточнили в центре погоды «Фобос», уже в понедельник, 14 января, столица окажется во власти теплого атлантического циклона с усилением ветра и снегопадами.
«Температурный фон окажется на 5 градусов выше климатической нормы середины месяца, а показания барометров достигнут своего минимума», — отметили синоптики.
В ночное время ожидается -3…-5 градусов, а днем температура поднимется до 0…-2 градусов.
«Атмосферное давление будет падать и составит 727 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы», — уточнили метеорологи.
Таким образом показания термометров могут оказаться на несколько градусов теплее многолетней нормы.
Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили гостей и жителей столицы о резком ухудшении обстановки на дорогах в связи с сильным снегопадом.
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Новости Москвы , Погода , Москва
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