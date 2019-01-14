Синоптики предупредили москвичей об аномальной погоде

Показания термометров на предстоящей неделе могут оказаться на несколько градусов теплее многолетней нормы.

На предстоящей неделе жителей и гостей Москвы ожидает необычно теплая погода — столбик термометра поднимется до ноля градусов. Вместе с тем произойдет падение атмосферного давления до 727 миллиметров ртутного столба.

Как уточнили в центре погоды «Фобос», уже в понедельник, 14 января, столица окажется во власти теплого атлантического циклона с усилением ветра и снегопадами.

«Температурный фон окажется на 5 градусов выше климатической нормы середины месяца, а показания барометров достигнут своего минимума», — отметили синоптики.

В ночное время ожидается -3…-5 градусов, а днем температура поднимется до 0…-2 градусов.

«Атмосферное давление будет падать и составит 727 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы», — уточнили метеорологи.

Таким образом показания термометров могут оказаться на несколько градусов теплее многолетней нормы.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили гостей и жителей столицы о резком ухудшении обстановки на дорогах в связи с сильным снегопадом.