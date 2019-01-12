Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» 

Москва24 5 часов назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин пригласил москвичей в Парк Победы на фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.
Собянин напомнил горожанам о "первом известном шедевре ледовой архитектуры в России". Им стал Ледовый дом, построенный в Санкт-Петербурге в 1740 году, который, по словам мэра, "произвел невероятное впечатление на современников".
"Наш фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продолжает традиции", − подчеркнул Собянин. "Сходите, завтра последний день", − посоветовал он москвичам.
Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" проводят в Москве уже в четвертый раз. В этом зимнем сезоне он открылся 29 декабря 2018 года и продлится по 13 января 2019 года.
Темой фестиваля стали великие цивилизации мира: Древняя Греция и Древний Рим, а также Древний Китай и Древняя Индия. В парке Победы на Поклонной горе представили несколько десятков ледяных скульптур, включая огромный римский Колизей. Самая большая из статуй достигает 10 метров в высоту, а самая миниатюрная − всего 1 метра.
Москва24: последние новости
Строительство ветки метро в Рублево-Архангельское могут начать в 2021 году Продление синей ветки метро в Гольяново могут начать в 2022–2023 годы Парков в ТиНАО станет больше в пять раз к 2035 году
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые правила секса на Украине разъяснили на примере чая247
С вылетевшим из Симферополя самолетом произошло ЧП3
Россиянин перепутал авто с лосем и застрелил егеря33
На просьбу США по С-400 Турция ответила «средним пальцем»63
Пескова советует молодежи поучиться скромности289
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:55
Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики
Происшествия Статьи
02:23
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»
Общество
02:47
Венгры попросили Запад не трогать Россию
В мире
00:44
Борьба за офис: Зеленский присоединился к штурму
В мире Статьи
02:01
«Разведен и свободен»: Цекало попрощался с женой
Шоу-бизнес Статьи
02:46
Познер назвал причину русофобии на Западе
Общество
00:32
Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России
В мире США
00:25
Взрыв в Париже унес четыре жизни
Происшествия
02:10
Измены, скандалы, деньги: как живет владелец Amazon
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение