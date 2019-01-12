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Продление синей ветки метро в Гольяново могут начать в 2022–2023 годы 

Москва24 58 минут назад
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Работы по продлению Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново могут начать в 2022–2023 годы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, сейчас изучаются возможные планировки новой станции и место посадки. Основной вопрос в том, что станция должна будет находиться в районе с плотной жилой застройкой.
"Надо будет как-то вклиниваться между существующими домами", — цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что в 2018 году столичные метростроевцы поставили несколько рекордов. За прошедший год было открыто 17 новых станций, а также запустили сразу семь станций — от "Раменок" до "Рассказовки". Был запущен первый отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) — от "Делового центра" до "Петровского парка", а в самом конце года на БКЛ заработала станция "Савеловская".
Также движение запустили по северному участку Люблинско-Дмитровской линии — от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской", открылась станция "Беломорская" зеленой ветки. К 2023 году планируют завершить основные работы на БКЛ, запустить несколько Московских центральных диаметров и открыть основные транспортно-пересадочные узлы. Всего в планах на ближайшие пять лет открыть более 30 новых станций и семь депо.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , АГН "Москва" , Москва
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