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В Москве намерены построить новую ветку метро 

ТК «Звезда» + ещё 7 3 часа назад
Фото: Евгений Самарин, Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Скорее всего, строительство новой линии начнется в 2021-2022 годах.
Правительство Москвы объявило о возможности строительства новой ветки метро в районе Рублево-Архангельское.
«Строительство новой линии может вестись в два этапа: сначала от района Строгино в Рублево-Архангельское, а потом — от Строгино в центр Москвы к соединению с уже действующей станцией «Шелепиха» Большой кольцевой линии», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Скорее всего, строительство новой линии начнется в 2021-2022 годах, пишет «Интерфакс».
На данный момент в приоритете стоит строительство Большой кольцевой линии метро. Однако Хуснуллин отметил, что при строительстве станции «Улица Народного Ополчения» уже предусмотрены камеры съездов для последующего создания ветки в районе Рублево-Архангельское.
Предположительно длина новой линии метро составит 19 километров, она будет состоять из семи станций.
Ранее стало известно, что к 2021 году начнут работать еще шесть станций Большой кольцевой линии метро.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Правительство Москвы , Интерфакс , Москва
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