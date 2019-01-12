В Москве намерены построить новую ветку метро

Скорее всего, строительство новой линии начнется в 2021-2022 годах.

Правительство Москвы объявило о возможности строительства новой ветки метро в районе Рублево-Архангельское.

«Строительство новой линии может вестись в два этапа: сначала от района Строгино в Рублево-Архангельское, а потом — от Строгино в центр Москвы к соединению с уже действующей станцией «Шелепиха» Большой кольцевой линии», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Скорее всего, строительство новой линии начнется в 2021-2022 годах, пишет «Интерфакс»

На данный момент в приоритете стоит строительство Большой кольцевой линии метро. Однако Хуснуллин отметил, что при строительстве станции «Улица Народного Ополчения» уже предусмотрены камеры съездов для последующего создания ветки в районе Рублево-Архангельское.

Предположительно длина новой линии метро составит 19 километров, она будет состоять из семи станций.

Ранее стало известно, что к 2021 году начнут работать еще шесть станций Большой кольцевой линии метро.