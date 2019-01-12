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Тематический парк планируют создать в Мневниках к 2021 г. 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тематический парк планируют создать к 2021 г. в Мневниках. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«К 2021 г. здесь появится еще два моста, один автомобильный, другой пешеходный, который поможет связать Фили с районом Мневники. Также мы сейчас здесь планируем парк, это будет не просто благоустроенная территория, это будет тематический парк. Мы сейчас как раз пытаемся определиться с его концепцией. Думаю, тоже к 2021 г. здесь все сделаем. Вообще, хочу сказать, что когда мы закончим все работы, здесь будет один из лучших районов столицы», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее он сообщил, что движение по участку Большой кольцевой линии метро от станции «Хорошевская» до «Терехово» планируют запустить в конце 2020 г.
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