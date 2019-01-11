Нераспроданные в столице новогодние ели передали обитателям Московского зоопарка

Новогодние ели, которые остались после праздников на городских елочных базарах, передали Московскому зоопарку. Как сообщает сайт столичной мэрии, деревья служат пищей и игрушками местным животным.

"Отрадно, что нераспроданные ёлки могут пригодиться, а не просто отправляются на свалку. Для многих наших животных хвойные деревья — лучший новогодний подарок, который только можно придумать. Это и новый любопытный объект для исследования, и игрушка, и когтеточка, и полезная и вкусная добавка в ежедневный рацион", — цитирует сайт генерального директора зоопарка Светлану Акулову.

Азиатские слоны, полярные медведи и винторогие козлы, капибары, овцебыки и сычуаньские такины употребляют хвою в пищу. Для них она является источником ценных биологических компонентов, витамина С, каротина и полезных аминокислот. А представители семейства кошачьих, обитающие в зоопарке, точат о стволы елей когти и клыки.

Акулова сообщила, что в этом году зоопарк уже получил более тысячи деревьев, и их количество растет. Она подчеркнула, что ели и сосны не принимаются от частных лиц и компаний, которые использовали их в качестве новогоднего декора. На таких деревьях могут оставаться фрагменты украшений, которые могут быть опасны для животных. Кроме того, ели, которые стояли в помещениях, теряют свой запах и привлекательность для обитателей зоопарка.