Количество камер видеонаблюдения в Москве увеличилось на 4% в 2018 году

Более 7 тыс. камер видеонаблюдения установлено в Москве в 2018 году, всего в столице функционирует около 170 тыс. камер, написал на своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин

"В 2018 году к городской системе видеонаблюдения мы подключили больше 7 тыс. камер. На сегодняшний день она насчитывает 167 тыс. камер, которые установлены во дворах, подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах", — сообщил он.

По словам Собянина, записи с камер используются в расследовании порядка 70% правонарушений. С их помощью фиксируются и выписываются штрафы за некачественное содержание территорий, видеонаблюдение ведется в метро и наземном транспорте для обеспечения безопасности пассажиров. В городе работает разветвленная система дорожных камер для пересечения нарушений ПДД и регулирования движения на дорогах.

Мэр отметил, что система распознавания лиц, которая будет вычислять преступников в розыске, внедрена в метро, а в 2019 году ее начнут использовать в работе уличных камер. Для этого в городе проходит замена старых видеокамер на устройства с более высокой разрешающей способностью. Ранее руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что система обойдется городу в 600 млн рублей. ежегодно. Количество таких камер в 2019 году. составит 105 тыс. устройств.