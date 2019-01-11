Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Количество камер видеонаблюдения в Москве увеличилось на 4% в 2018 году 

ТАСС + ещё 13 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Более 7 тыс. камер видеонаблюдения установлено в Москве в 2018 году, всего в столице функционирует около 170 тыс. камер, написал на своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.
"В 2018 году к городской системе видеонаблюдения мы подключили больше 7 тыс. камер. На сегодняшний день она насчитывает 167 тыс. камер, которые установлены во дворах, подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах", — сообщил он.
По словам Собянина, записи с камер используются в расследовании порядка 70% правонарушений. С их помощью фиксируются и выписываются штрафы за некачественное содержание территорий, видеонаблюдение ведется в метро и наземном транспорте для обеспечения безопасности пассажиров. В городе работает разветвленная система дорожных камер для пересечения нарушений ПДД и регулирования движения на дорогах.
Мэр отметил, что система распознавания лиц, которая будет вычислять преступников в розыске, внедрена в метро, а в 2019 году ее начнут использовать в работе уличных камер. Для этого в городе проходит замена старых видеокамер на устройства с более высокой разрешающей способностью. Ранее руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что система обойдется городу в 600 млн рублей. ежегодно. Количество таких камер в 2019 году. составит 105 тыс. устройств.
ТАСС: последние новости
На Курском направлении МЖД возможны задержки поездов по техническим причинам Нераспроданные в столице новогодние ели передали обитателям Московского зоопарка Информационный портал "Наш город" стал удобнее для обращений москвичей
Комментарии1
Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакция РФ на угрозы Лукашенко, условие Москвы по MH17 и другие события дня7
Появилась информация о возможной смерти Скрипаля201
Названы виновные в убийстве журналистов в ЦАР125
Меркель предостерегла Европу от катастрофы96
Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России15
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение